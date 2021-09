Recordando que as operações tinham sido suspensas devido à pandemia de covid-19, em março de 2020, aquele ministério explica que chega hoje à tarde ao aeroporto internacional Amílcar Cabral, no Sal, proveniente de Frankfurt, o voo da TUI Alemanha, com turistas.

O reinício das ligações da TUI Alemanha à ilha da Boa Vista está previsto para sexta-feira, 10 de setembro.

"A operadora pretende realizar um voo semanal para as ilhas do Sal e Boa Vista, provenientes dos aeroportos de Dusseldorf, Frankfurt e Hanôver", acrescenta a informação do Ministério do Turismo, assumindo tratar-se de um "sinal claro da confiança da Operador TUI no destino Cabo Verde".

"O voo da TUI tinha sido suspenso na sequência da pandemia de covid-19. Trata-se de uma linha importante para Cabo verde, não só para trazer turistas para o país, onde a TUI explora alguns empreendimentos turístico-hoteleiros (resorts), como também para a comunidade cabo-verdiana que vive e trabalha nos Países Baixos", refere ainda a informação governamental.

Cabo Verde recebeu em 2019 um recorde de 819.308 turistas, 45,5% nos hotéis da ilha do Sal e 29,4% na Boa Vista, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística cabo-verdiano, num setor que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago, mas a procura caiu cerca de 70% em 2020, devido à pandemia de covid-19.

Aquelas duas ilhas concentram também a maioria das 284 unidades hoteleiras que funcionavam em Cabo Verde antes da pandemia, então com uma oferta oficial em todas as ilhas superior a 21 mil camas. No Sal, com 30 unidades hoteleiras, a oferta era de 9.571 camas, enquanto nas 24 unidades na Boa Vista a oferta ascendia a 6.395 camas.

Cabo Verde já vacinou 71,5% da população com pelo menos uma dose de uma das vacinas contra a covid-19 e prevê atingir 70% da população adulta com a vacinação completa até outubro, para permitir a retoma turística no próximo inverno, época alta da procura por turistas europeus.

PVJ // PJA

Lusa/Fim