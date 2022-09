De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), entre abril e junho os aeroportos nacionais movimentaram 16,0 milhões de passageiros, correspondendo a um crescimento de 299,2%, face ao mesmo período de 2021 e de 465,7% face ao trimestre precedente.

No entanto, comparando com o segundo trimestre de 2019, antes da pandemia, registou-se ainda uma diminuição de 4,3%.

No mesmo trimestre, foram transportados por comboio 43,4 milhões de passageiros e por metropolitano 54,9 milhões, que correspondem a subidas de 51,0% e 67,2%, respetivamente, face ao período homólogo de 2021. Já comparativamente com o mesmo período de 2019, as variações foram de +0,9% e -19,8%, respetivamente.

Entre abril e junho, o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 62,5% relativamente ao mesmo período do ano anterior e 105,2% face ao trimestre precedente, atingindo 4,8 milhões de passageiros. Face ao segundo trimestre de 2019, verificou-se uma redução de 11,5%.

Relativamente ao transporte de mercadorias, por via aérea verificou-se um crescimento de 22,5% face ao trimestre homólogo do ano anterior (+8,8% comparando com o segundo trimestre de 2019).

Na ferrovia, registou-se uma diminuição de 2,1% face ao período homólogo de 2021 (+6,3% no trimestre anterior) e um aumento de 4,2% face a idêntico período de 2019.

Por via marítima, registou-se um acréscimo de 1,0% face ao segundo trimestre de 2021 (+0,8% no primeiro trimestre de 2022), registando-se uma subida de 1,4% relativamente ao segundo trimestre de 2019.

Quanto ao transporte de mercadorias por rodovia, registou decréscimos face a 2021 (-3,5%) e face a 2019 (-0,8%), tendo sido movimentadas 38,9 milhões de toneladas.

No segundo trimestre de 2022, o transporte de gás por gasoduto diminuiu face ao período homólogo de 2021, quer na entrada (-1,7%; +2,4% no primeiro trimestre de 2022), quer na saída (-2,5%; +3,1% no 1.ºtrimestre 2022). Comparando com o segundo trimestre de 2019, os decréscimos foram de 2,7% na entrada e 2,4% na saída.

Quanto ao transporte por oleoduto, aumentou 25,2% (+63,2% no primeiro trimestre de 2022), atingindo 723 mil toneladas. Comparando com o segundo trimestre de 2019, registou-se uma redução de 5,4%.

