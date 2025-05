De acordo com dados da Autoridade de Aviação Civil de Moçambique (IACM), o transporte aéreo movimentou em 2024 um total de 2.445.240 passageiros, e 81.636 movimentos de aeronaves, contra 1.974.523 passageiros em 2023, devendo crescer mais 11% este ano, para pouco mais de 2,7 milhões.

As "melhorias das condições aeroportuárias associadas com a capacidade dos aeroportos dos destinos atuais e potenciais de lazer turístico, como Vilanculos, Inhambane, Chimoio, Ponta do Ouro", e o "aumento dos esforços para os mercados de maior valor e os procedimentos envolvidos na obtenção de um visto" por parte dos turistas estrangeiros são fatores identificados pelo IACM que justificam a previsão de crescimento do tráfego aéreo em Moçambique.

Em 2027, o regulador do setor estima que o transporte aéreo deverá movimentar no país mais de 2,9 milhões de passageiros e no ano seguinte 3,1 milhões, crescimento que se verifica igualmente na carga movimentada, que deverá crescer de 18.027 toneladas no ano passado para mais de 21.600 toneladas em 2027.

No final de 2024 estavam registadas em Moçambique 88 aeronaves, de 14 operadores comerciais, para um total de 12 aeroportos, 21 aeródromos públicos e 256 aeródromos privados.

