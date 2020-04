"É um aperto total, estes números ainda não satisfazem aquilo que é o rol das despesas", disse à Lusa Castigo Nhamane, presidente da Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários (Fematro).

Grande parte da população moçambicana é obrigada a sair de casa todos dias para encontrar sustento e nos grandes centros urbanos do país os transportes coletivos estão, por norma, sobrelotados.

O estado de emergência em Moçambique obrigou inicialmente os operadores de furgões e autocarros a levar apenas um terço da lotação, o que levou alguns privados a pararem com as atividades por alegados prejuízos, agravando o já conhecido problema de transportes na capital moçambicana.

"Essa medida era impossível de praticar. Por exemplo, num veículo de 15 lugares, só poderia transportar três passageiros um cobrador e motorista", comenta Castigo Nhamane.

"Para um trajeto de 10 meticais, seriam cobrados 30. Isso não compra um litro de gasóleo. Era impossível", explica.

O Governo recuou e aligeirou as medidas do estado de emergência, permitindo agora a ocupação até ao limite de lugares sentados, mas não mais que isso, como costuma ser hábito - e impondo o uso de máscara nos transportes coletivos.

"Mesmo com este recuo, apenas com lugares sentado, continuamos a trabalhar debaixo do prejuízo dia após dia", acrescentou.

"É preciso gerir a crise financeira em troca da prevenção de doenças, porque a vida não tem preço", comentou Castigo Nhamane.

Apesar das tímidas medidas de prevenção, que passam pela lavagem das mãos e limpeza dos autocarros no terminal dos transportes, se o novo coronavírus estiver à solta, parece ter espaço para propagação.

Numa ronda pelas artérias de Maputo é possível constatar que menos de metade dos passageiros nos autocarros e furgões usam máscaras ou qualquer outra forma de proteção.

Moçambique já registou oficialmente 39 casos de covid-19, sem mortes.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.

