O trajeto de 10 quilómetros sobe para 15 meticais (21 cêntimos) e qualquer percurso superior passa para 18 meticais (26 cêntimos) nos municípios de Maputo e da Matola.

No comunicado, justifica-se a subida na tarifa com a necessidade de "viabilizar as operações das empresas e assegurar a continuidade das mesmas".

A nota assinala que os novos preços estão em linha com os aumentos aprovados em fevereiro para os transportadores privados de passageiros, que agravaram o custo de viagem em três meticais, aumento que tinha sido protelado pelas empresas municipais.

"A implementação visa uniformizar a estrutura tarifária aplicada por todos os operadores da Região Metropolitana de Maputo", sustenta-se na nota.

O serviço de transporte de passageiros nas cidades moçambicanas é maioritariamente assegurado por operadores privados, mas conta também com a atividade de empresas municipais.

PMA // JH

Lusa/Fim