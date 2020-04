Transinsular será primeiro armador português a retomar ligações diretas a Cabo Verde A Transinsular, empresa do grupo português ETE, anunciou hoje que vai retomar o transporte marítimo de carga para Cabo Verde, após decretado o estado de emergência, arrancando a partir de Lisboa com ligações diretas em 11 de abril. economia Lusa economia/transinsular-sera-primeiro-armador-portugues-_5e8b1e9523994a197a2abaa9





Em comunicado, a empresa garante tratar-se de o "primeiro armador português a retomar as ligações diretas" a Cabo Verde, numa altura em que o arquipélago está, desde 29 de março e até 17 de abril, em estado de emergência, para conter a pandemia de covid-19.

Segundo a mesma fonte, o serviço regular direto (sem transbordo) terá frequência quinzenal para as cidades da Praia (ilha de Santiago) e Mindelo (ilha de São Vicente), com conexão com o serviço Atobá Interilhas, que faz ligações com as ilhas do Sal e Boa Vista.