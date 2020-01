Trabalhadores de petrolífera americana em Luanda continuam greve por reajuste cambial Os trabalhadores da petrolífera norte-americana Halliburton, em Luanda, decidiram hoje manter a greve, que dura há mais de duas semanas, exigindo reajuste do salário em dólar ao câmbio do banco central, recusando a atualização de 23% ao salário base. economia Lusa economia/trabalhadores-de-petrolifera-americana-em_5e107f7590778c1bfa1e5eb1





A informação foi transmitida hoje pelo presidente do conselho nacional do Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola (Sipeqma), João Ernesto Pedro, afirmando que a decisão foi deliberada em assembleia-geral de trabalhadores.

"A greve continua, está de pé, porque, se por um lado o sindicato tem responsabilidades com a empresa, com o Estado e a sociedade, também não deixa ser importante termos responsabilidade com os nossos filiados", afirmou João Ernesto Pedro à Lusa.