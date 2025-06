Até quarta-feira, a greve vai abranger o turno da noite, as últimas duas horas do turno da manhã e as primeiras duas horas do turno da tarde, indicou, em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Já entre quinta e sexta-feira, a paralisação vai ocorrer nas últimas duas horas do turno da manhã e nas primeiras duas horas do turno da tarde.

Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 15%, com um mínimo de 150 euros por cada, o aumento do subsídio de alimentação para 12 euros por dia, um subsídio de risco para os trabalhadores que analisam conteúdo sensível e a melhoria geral das condições de trabalho.

O sindicato denunciou intimidações e chantagens por parte das chefias da Accenture e má comunicação por parte dos recursos humanos.

Por outro lado, disse existir um elevado número de trabalhadores que colocam baixa médica por motivos de saúde mental, sublinhando que o apoio psicológico disponibilizado pela empresa é "absolutamente insuficiente".

