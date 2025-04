O projeto de 14,2 mil milhões de yuan (1,7 mil milhões de euros) incluirá investigação e desenvolvimento, fabrico e vendas de veículos elétricos e híbridos, e produzirá modelos da marca topo de gama Lexus, informou na terça-feira à noite o jornal local Yicai.

Trata-se da segunda fábrica de automóveis totalmente detida por capital estrangeiro a ser estabelecida na China, após a abertura, anteriormente, da "gigafábrica" da norte-americana Tesla, também em Xangai.

Antes de estabelecer a própria empresa na China, a empresa japonesa já tinha trabalhado com parceiros locais como o China FAW Group e o Guangzhou Automobile Group.

A nova fábrica vai estar localizada na zona de Jinshan, no sul de Xangai, onde os trabalhos preparatórios já começaram.

A construção deve começar em junho deste ano, com os primeiros veículos a saírem da linha de montagem em 2027, de acordo com as autoridades locais, citadas pelo jornal.

A fábrica vai também produzir baterias de nova geração desenvolvidas pela Toyota, com o objetivo de reduzir os custos de produção e reforçar a competitividade da empresa no mercado chinês.

Nos últimos anos, muitas marcas estrangeiras de automóveis na China, incluindo várias japonesas, viram as vendas diminuir à medida que as marcas locais, com veículos elétricos mais acessíveis, ganharam força tanto a nível nacional como internacional.

A China é o maior mercado automóvel do mundo para veículos movidos a novas energias.

Quase 11 milhões de modelos híbridos ou elétricos foram vendidos no mercado chinês em 2024, de acordo com as estatísticas da Federação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.

