Entrevistado no programa "This Week" da estação ABC, o Republicano Mike Johnson, acérrimo aliado do Presidente norte-americano, salientou que a legislação em causa não foi apresentada para "agradar ao homem mais rico do mundo".

"O que estamos a fazer é ajudar os americanos trabalhadores que estão a tentar sustentar as suas famílias e sobreviver", salientou Johnson, ao reconhecer que trocou mensagens de texto com Musk desde que o ex-chefe do designado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) de Trump se manifestou contra o projeto de lei do Partido Republicano.

No final de maio, a proposta de orçamento da administração norte-americana foi aprovada na Câmara dos Representantes e seguiu para o Senado (câmara alta), onde os Republicanos já sinalizaram a sua intenção de fazer alterações significativas.

O presidente da Câmara dos Representantes considerou também que Musk ainda acredita que as políticas Republicanas "são melhores para a economia dos EUA, para tudo em que ele está envolvido com sua inovação, criação de empregos e empreendedorismo".

Johnson insistiu que Elon Musk tem informações erradas sobre essa matéria e contestou as previsões da entidade orçamental do Congresso, um órgão apartidário que avalia a legislação sobre as contas públicas.

O projeto de lei estenderia os cortes de impostos feitos por Trump de 2017, cortaria gastos e reduziria alguns outros impostos, mas também levaria a que cerca de 10,9 milhões de pessoas ficassem sem plano de saúde e aumentaria o défice público significativamente ao longo da próxima década, de acordo com a análise da entidade orçamental.

Perante estas projeções, Mike Johnson argumentou que os impostos mais baixos e os cortes nos gastos estimularão o crescimento económico, garantindo por essa via a redução do défice das contas públicas norte-americanas.

Os elevados custos do projeto de lei suscitaram críticas do empresário e antigo aliado de Trump, Elon Musk, que se queixou de que a proposta orçamental prejudicava o seu trabalho para reduzir o desperdício de financiamento federal, como líder do DOGE, um cargo que deixou em maio.

Desde então, a sua relação próxima com o Presidente republicano sofreu um profundo golpe, depois de Trump ter reagido à rejeição pública de Musk ao projeto de lei defendido pela Casa Branca.

A troca de críticas e de acusações foi feita sobretudo através das redes sociais, com Trump a ameaçar suspender os contratos governamentais multimilionários com Musk, que alegou que, sem o seu apoio, Donald Trump não teria ganho as eleições presidenciais de 2024.

PC // TDI

Lusa/Fim