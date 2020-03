Total diz que obras nas instalações do projeto de gás natural em Moçambique decorrem a "bom ritmo"

A petrolífera Total disse que as obras na área de instalação do projeto de gás natural em Afungi, no norte de Moçambique, decorrem a "bom ritmo", apesar da interrupção da principal estrada da região devido ao mau tempo.

economia

Lusa

economia/total-diz-que-obras-nas-instalacoes-do_5e7346932af29a198bb1f6c3