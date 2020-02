Total apoia Centro de Apoio e Orientação ao Empresário em Cabo Delgado A multinacional Total vai apoiar com 200 mil dólares (184 mil euros) na reabilitação do Centro de Apoio e Orientação ao Empresário em Pemba, Cabo Delgado, onde a petrolífera lidera um dos maiores projetos de exploração de gás natural no país. economia Lusa economia/total-apoia-centro-de-apoio-e-orientacao-ao_5e542790f0a7d51282a6e4a2





"O apoio resulta do memorando de entendimento com Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), que prevê a utilização do centros de apoio aos empresários de Maputo e de Pemba para formação, informação e assistência a pequenas e médias empresas moçambicanas", lê-se numa nota distribuída hoje à imprensa.

O valor vai servir para a reabilitação do centro, bem como para o apetrechamento em equipamento informático e material de escritório daquela entidade localizada na capital provincial de Cabo Delgado.