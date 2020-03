TICV garante até 28 voos diários em Cabo Verde e prevê reforçar frota A Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), nova designação da Binter no país, está a realizar, na época alta, até 28 voos diários nas ligações entre as ilhas cabo-verdianas, prevendo reforçar a frota até 2023, segundo a administração. economia Lusa economia/ticv-garante-ate-28-voos-diarios-em-cabo_5e66311b23994a197a1c86fc





A companhia, que atingiu em 2019 um milhão de passageiros transportados em Cabo Verde, garante atualmente as ligações aéreas para sete ilhas do arquipélago, com nove rotas operadas por três ATR-72 500, com capacidade para 72 passageiros, explicou o diretor-geral da TICV, em entrevista à Lusa.

"Sempre tivemos projetado ter uma frota de cinco aviões em Cabo Verde. Infelizmente, por vários fatores que nos são alheios, esta aspiração tem vindo a ser adiada. Acreditámos que, se não houver instabilidade no setor doméstico, em meados de 2023 já teremos condições de ter uma frota deste tamanho ou ao redor, de modo a satisfazer o esperado crescimento da procura doméstica e da regional", explicou Luís Quinta.