"O conselho de administração fez um ponto de situação dos projetos", incluindo os que "transitam para 2024, como é o caso do terminal de cruzeiros do Mindelo, que será entregue no primeiro semestre", anunciou a empresa em comunicado.

A informação foi prestada durante a apresentação do plano de atividades e orçamento para 2024 ao ministro do Mar, Abraão Vicente.

A obra deverá reforçar a posição da ilha de São Vicente "no segmento do turismo de cruzeiro, com um valor acrescentado maior que aquele que existe atualmente", previu já o primeiro-ministro.

Habitualmente, cerca de metade do movimento de turistas e de navios de cruzeiro em Cabo Verde é registado no Porto Grande, cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, construído em 1962.

Aquele porto vai receber o novo terminal de cruzeiros, cuja obra arrancou em janeiro de 2022, a cargo do consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil e Empreitel Figueiredo.

A obra foi adjudicada por 26,5 milhões de euros, cofinanciada pelo Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.

O Governo cabo-verdiano prevê que seja possível captar anualmente 200.000 turistas de cruzeiros com esta infraestrutura.

Em 2022, as escalas de navios de cruzeiro nos portos de Cabo Verde traduziram-se num movimento de quase 48.000 turistas, segundo dados oficiais noticiados anteriormente pela Lusa.

Além do terminal de cruzeiros, a nível de investimentos em infraestruturas, a Enapor destaca o Centro de Expurgos em Porto Novo, o lançamento do concurso para expansão do porto do Mindelo, expansão do porto da Palmeira, construção de gares marítimas, conclusão de obras no edifício de mão-de-obra portuária da Praia e elaboração do plano diretor para expansão dos portos de Vale dos Cavaleiros (ilha do Fogo) e Furna (ilha Brava).

Noutros pontos do plano e orçamento para 2024, a Enapor refere uma aposta "na inovação tecnológica dos serviços portuários, recursos humanos, certificação, aquisições e transição energética".

A Enapor - Portos de Cabo Verde é a empresa pública responsável pela gestão e logística portuária no país.

