Pedro Nuno Santos está a ser ouvido na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Em resposta a questões dos deputados, o governante adiantou que, na linha do Algarve, a eletrificação Faro - Vila Real de Santo António, "a obra está em curso".

No que respeita à eletrificação entre Tunes e Lagos, "a obra está adjudicada e prevê-se a sua consignação em junho de [20]22", acrescentou.

"Teremos a linha do Algarve toda eletrificada até 2024", sublinhou Pedro Nuno Santos.

Apesar dos atrasos, disse, "está-se a fazer obra na rede ferroviária nacional como nunca tinha sido feito".

ALU/MPE //RBF

Lusa/Fim