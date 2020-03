Terceira fase de alteração de emissores da TDT arranca quinta-feira e inclui Lisboa A terceira fase da alteração de emissores da TDT, essencial para o arranque do 5G, começa na quinta-feira e envolve os distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Viseu e Setúbal, lembrou hoje o regulador das comunicações Anacom. economia Lusa economia/terceira-fase-de-alteracao-de-emissores-da_5e5fd9359d64b9194acd2794





"A terceira fase da migração da rede de emissores da TDT [televisão digital terrestre] começa com a alteração do emissor de Cheleiros, em Sintra, e termina no dia 21 de abril, com o emissor de Piódão", refere a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"Até dia 10 de março, o processo decorre em simultâneo com a alteração dos emissores da fase 2", acrescenta.

Adianta ainda que alguns emissores do distrito de Setúbal já foram alterados na fase 2.

"Nem todos os utilizadores de TDt serão abrangidos neste processo", aponta, salientando que "as pessoas saberão que são abrangidas pela mudança se a sua televisão ficar sem imagem".

Na sexta-feira, terá lugar a ressintonia dos emissores TDT de Vila Franca de Xira e três dias depois será a vez de Olivais e Montegordo (Vila Franca de Xira).

Em 10 de março cabe a Alverca, Janas e Lisboa (Xabregas), sendo que um dia depois será a vez de Arruda dos Vinhos, Monsanto e Restelo (Lisboa) e Malveira.

Coruche e as zonas de Benfica e Castelo, Lisboa, e Torres Novas - Trancão verão os seus emissores serem ressintonizados em 12 de março. A migração da faixa da TDT em Cascais está prevista para 18 de março, a de Sintra dia 20 de março, e Peniche dia 25 de março.

Fátima e Alcobaça estão previstas serem alvo de ressintonia em 01 de abril, Coimbra tem início em 06 de abril, e Arganil em 20 de abril.

Esta terceira fase estará terminada em 21 de abril, com a migração das frequências em Alvôco das Várzeas e Piódão.

A atribuição das licenças de quinta geração (5G) será feita por via de leilão, sendo que as mesmas serão atribuídas até meados deste ano.

