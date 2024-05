O Governo e os taxistas concordaram, em reunião realizada no passado dia 03, com a subida da tarifa do táxi para 200 kwanzas (22 cêntimos), contra o preço atual da "corrida", fixado em 150 kwanzas (17 cêntimos), recordou o presidente da cooperativa, António Freitas.

À Lusa, o responsável disse que, na ocasião, as autoridades comprometeram-se em oficializar a tarifa até 15 de maio, quando termina o prazo da retirada da subvenção do combustível, e questionou o "silêncio" das autoridades.

"Acordámos em ajustar o preço da tarifa do táxi para 200 kwanzas e depois foi acordado que o Estado deveria se pronunciar, deram-nos uma moratória de mais 15 dias, que termina hoje, uma vez que os taxistas fizeram pressão para se oficializar",disse.

Freitas admitiu que os operadores do serviço de táxi privado, conhecidos por "azuis e brancos", poderão paralisar caso as autoridades não formalizem, até quinta-feira, o novo tarifário.

"Vamos analisar, ou vamos ter de parar ou o Estado se pronuncia, ou, então, continua a subvencionar [o combustível] dos taxistas", referiu.

O líder associativo disse estar preocupado com o "silêncio do Governo", salientando que a atual especulação da tarifa e o encurtamento de rotas resultam da não oficialização da nova tarifa.

"Garantimos na reunião que, depois da oficialização do preço, sairíamos em sensibilização dos taxistas para pararem com a especulação e o encurtamento de rotas", recordou.

A retirada da subvenção estatal ao combustível para os taxistas estava prevista inicialmente para 30 de abril, mas as autoridades decidiram prorrogar o prazo por mais 15 dias, o qual termina hoje, salientou.

DYAS // MLL

Lusa/Fim