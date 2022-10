Segundo Luís Nobre, o projeto de regulamento, que prevê a aplicação de uma taxa turística de 1,50 euros em época alta e de um euro em época baixa, terá ainda de cumprir todos os procedimentos legais, como a consulta pública, por um período de 30 dias úteis, após publicação em Diário da República (DR).

Terminada essa auscultação, o documento volta a ser submetido à apreciação da autarquia e da Assembleia Municipal e, em caso de aprovação, entrará em vigor, o que se prevê acontecer a partir do próximo ano.

Na reunião ordinária de segunda-feira, o projeto de regulamento foi aprovado com os votos da maioria PS e da vereadora da CDU, Cláudia Marinho.

Já os dois vereadores do PSD, Eduardo Teixeira e Paulo Vale, e Hugo Meira, do CDS-PP, em substituição da vereadora Ilda Araújo Novo, rejeitaram a proposta socialista.

No final da reunião camarária, em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara, Luís Nobre, considerou "ser justo" ser criado "um mecanismo de algum reequilíbrio" no esforço financeiro que o município tem feito para dinamizar o setor turístico.

"Fizemos um esforço municipal, sem termos nenhuma obrigação de o fazer, de mais de 1,2 milhões de euros na recuperação do património edificado, um esforço significativo na promoção da cidade e do concelho, na realização de eventos internacionais para atrairmos visitantes. Para realizarmos estas ações deixámos de fazer outras coisas. Gerir e governar tem a ver com isto. Não é só escolher as ações que nos podem dar alguma popularidade, temos de ter consciência e a racionalidade de gerir bem, de encontrar equilíbrios, equidade, e não pedir aos vianenses que façam um esforço de asseio e limpeza, de requalificação urbana, da realização de eventos e de promoção da cidade", sustentou o autarca socialista.

Luís Nobre referiu que na Europa a taxa turística "já é uma realidade" e que, "em Portugal, alguns municípios começam a avançar" com a medida, sublinhando que este projeto de regulamento veio espoletar "a reflexão sobre o assunto" e que "a consulta pública que se irá iniciar pretende recolher propostas que serão avaliadas e integradas, ou não, no documento final".

Em declarações hoje à agência Lusa, o social-democrata Eduardo Teixeira criticou a "ganância de encontrar formas de cobrar mais impostos".

"Nesta fase, de pós pandemia de covid-19, consideramos que é absolutamente prematuro estar a encontrar, com a criatividade com que temos sido brindados, sempre mais impostos, taxas e licenças, com mais este valor que não está testado que possa ser benéfico para uma atividade económica de que Viana do Castelo precisa em absoluto", afirmou o vereador.

Segundo Eduardo Teixeira, "só existem 11 cidades no país onde atualmente é aplicada a taxa, e o valor que é proposto é superior ao de outros concelhos em que o número de dormidas é quase quatro vezes superior ao de Viana do Castelo", frisou.

Também Hugo Meira, do CDS-PP, considerou que a aplicação da taxa representa "uma manifesta falta de sensibilidade e até de sentido de oportunidade", manifestando "espanto" pela forma como "este executivo entende a atividade turística e a afluência de turistas" em Viana.

"O número médio de dias em estadias em Viana do Castelo tem aumentando, reflexo do esforço de todos os intervenientes económicos, e com a aplicação desta taxa, todo este esforço terá sido em vão", destacou.

O projeto de regulamento da taxa municipal turística de Viana do Castelo, um documento de 14 páginas, a que a Lusa teve acesso, explica que o "valor da taxa foi calculado com base nos custos de funcionamento das unidades de turismo, ambiente e espaços verdes, iluminação pública, gestão de equipamentos, vias e infraestruturas, limpeza urbana e custos indiretos".

O projeto, que vai entrar em discussão pública, refere que "as estatísticas demonstram um crescimento significativo nos últimos anos, nomeadamente no que se refere ao número de hóspedes e dormidas, que, no período de 2014 a 2019, registou um aumento de 84% e 92%, respetivamente".

Destaca ainda o aumento significativo no número de estabelecimentos de alojamento local, que em 2014 era de oito unidades, passando para 408 unidades em 2021.

ABC // JAP

Lusa/Fim