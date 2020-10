A Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) informou que a subida do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) geral médio deveu-se, sobretudo, aos preços da educação (+4,75%), dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+4,5%) e da saúde (+4,51%), em comparação com o período anterior.

Em setembro, o IPC desceu 0,4% em relação ao mesmo mês de 2019, "a primeira queda homóloga desde dezembro de 2009", detalharam as autoridades.

"O decréscimo homólogo do IPC em setembro deveu-se, principalmente, à redução dos preços: das excursões; dos serviços de telecomunicações; da eletricidade; da gasolina; do vestuário e do calçado", indicou a DSEC, em comunicado.

