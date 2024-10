O Índice de Preços no Consumidor (IPC) nacional referente a setembro do ano em curso mostra uma variação de 1,63% face a agosto, correspondente a um incremento de 0,02 pontos percentuais, invertendo a desaceleração que se vinha verificando desde maio.

Os dados indicam que as províncias que registaram maior variação mensal nos preços foram o Bengo, Cabinda e Namibe.

Os setores com maior peso no aumento de preços em setembro foram a educação com 4,10%, lazer, recreação e cultura com 2,25%, hotéis, cafés e restaurantes com 2,23% e saúde com 2,21%.

O documento salienta que no período em análise a classe alimentação e bebidas não alcoólicas contribuiu para o aumento do nível geral de preços com um ponto percentual, seguida das classes bens e serviços diversos com 0,10 pontos percentuais, saúde e educação com 0,09 pontos percentuais cada, vestuário e calçado e hotéis, cafés e restaurantes com 0,07 pontos percentuais cada.

NME // ANP

Lusa/Fim