O aumento de preços em cadeia (em relação ao mês anterior) foi de 0,9%. Em maio, a taxa anual de inflação tinha ficado em 5%.

A subida da inflação no mês passado, maior do que era esperado, deve-se em grande medida ao aumento dos preços dos veículos usados (10,5%) e da gasolina (2,5%).

Se forem excluídos os preços dos alimentos e dos combustíveis, que são os mais voláteis, a inflação subjacente foi no mês passado de 0,9% e de 4,5% nos últimos 12 meses.

Este aumento dos preços no consumidor é conhecido duas semanas antes da próxima reunião da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos sobre política monetária e no meio de uma preocupação crescente com a inflação, numa altura de recuperação da crise que surgiu com a pandemia de covid-19.

O presidente da Fed, Jerome Powell, tem afirmado que se verificarão subidas de preços, mas que terão um caráter "transitório", insistindo que não prevê alterações nas taxas de juro do banco central, atualmente entre 0% e 0,25%.

Nas previsões que divulgou em junho, o banco central norte-americano apontava para uma inflação de 3,4% no final de 2021.

EO // JNM

Lusa/fim