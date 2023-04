O número de desempregados no país asiático no terceiro mês de 2023 era de 1,93 milhões, mais 130 mil pessoas em relação ao ano anterior, um aumento de 7,2% em termos homólogos, segundo dados divulgados pelo Ministério do Interior e Comunicações japonês.

O número de pessoas a trabalhar no arquipélago situou-se em 66,99 milhões em março, um aumento de 150.000, ou 0,2%, em relação ao ano anterior.

O número de empregos disponíveis por cada 100 pessoas que procuram trabalho no Japão foi de 132 em março, menos dois pontos em relação ao mês anterior.

