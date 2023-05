O órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro apontou que o número de desempregados no período de fevereiro a abril foi de 9,1 milhões de pessoas, 1,09% a mais do que nos três meses anteriores (novembro de 2022 a janeiro de 2023).

"Essa estabilidade é diferente do que costumamos ver para este período. O padrão sazonal do trimestre móvel entre fevereiro e abril é de aumento da taxa de desocupação, por meio de uma maior população desocupada, o que não ocorreu desta vez", explicou Alessandra Brito, analista da sondagem do IBGE.

Na comparação interanual, a taxa de desemprego caiu dois pontos percentuais face aos 10,5% registados no trimestre entre fevereiro e abril de 2022.

Da mesma forma, o número de desempregados caiu 19,9% (menos 2,3 milhões de pessoas) na mesma comparação com os números do trimestre móvel encerrado em abril de 2022.

A população empregada, por sua vez, situou-se em 98 milhões de pessoas entre fevereiro e abril, menos 0,6% (605 mil pessoas) face ao trimestre de novembro de 2022 a janeiro de 2023, que foi o período anterior na comparação estatística.

A taxa de informalidade, ou seja, de pessoas que trabalham sem contrato de trabalho, foi de 38,9% da população ocupada, percentagem equivalente a 38 milhões de trabalhadores, uma leve redução face aos 39% registados no trimestre móvel anterior e inferior em 2,2 pontos percentuais na comparação com o mesmo período de 2022.

A taxa de desemprego é divulgada mensalmente no Brasil, mas considera-se como referência o trimestre móvel com os meses anteriores ao período reportado.

CYR // JH

Lusa/Fim