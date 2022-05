A taxa de desemprego no trimestre móvel encerrado em abril também apresentou queda de 0,7 ponto percentual face ao trimestre decorrido entre os meses de novembro e janeiro, quando foi de 11,2%, segundo o IBGE.

Desde a última década, a taxa de desemprego no Brasil é divulgada mensalmente, mas considera-se como referência o trimestre móvel com os meses anteriores ao período reportado.

Até abril, o número de pessoas à procura de emprego era de 11,3 milhões, número 25,3% inferior aos 15,2 milhões de desempregados registados no trimestre móvel encerrado no mesmo mês de 2021.

De acordo com o relatório da coordenadora de Trabalho e Desempenho do IBGE, Adriana Beringuy, a queda do desemprego confirma uma tendência favorável que está presente desde o segundo semestre do ano passado.

"Nesse trimestre, estamos diante da manutenção do processo de retração da taxa de desocupação [desemprego], que vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em julho de 2021, em função, principalmente, do avanço da população ocupada nos últimos trimestres", frisou Adriana Beringuy.

"Nesse trimestre, mantém-se a trajetória de recuperação do emprego com carteira [contrato de trabalho], com diversas atividades registando expansão, principalmente no retalho, reparação de veículos automotores e motocicletas e em informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas", acrescentou.

Em abril, a população ocupada no Brasil totalizou 96,5 milhões de trabalhadores, 55,8% da população economicamente ativa, dado que indica um aumento de 10,3% (9 milhões de pessoas) face ao mesmo período de 2021.

CYR // JH

Lusa/Fim