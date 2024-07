Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, em maio de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023, se registou uma redução de 0,1 pontos percentuais na taxa de desemprego da zona euro corrigida de sazonalidade, para 6,4%.

Na variação em cadeia, a taxa de desemprego da área da moeda única manteve os 6,4% verificados em abril de 2024.

No conjunto da UE a 27, a taxa de desemprego da UE foi de 6% em maio de 2024, também estável em comparação com abril de 2024 e com maio de 2023.

Portugal registou uma taxa de desemprego de 6,5% em maio de 2024, o que compara com 6,4% em maio de 2023.

Em números absolutos, o Eurostat estima que 13,200 milhões de pessoas na UE, das quais 11,078 milhões na zona euro, estivessem desempregadas em maio de 2024.

Quanto ao desemprego jovem, um total de 2,828 milhões de pessoas com menos de 25 anos estavam desempregados na UE em maio de 2024, dos quais 2,287 milhões na zona euro.

Em maio de 2024, a taxa de desemprego dos jovens era de 14,4% na UE, contra 14,5% em abril de 2024, e de 14,2% na zona euro, estável em comparação com o mês anterior.

