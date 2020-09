Já a taxa de desemprego dos residentes em agosto foi de 4%, explicou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos, em comunicado.

A população desempregada até agosto totalizou 11.500 pessoas, mais 400 em relação ao mês anterior.

A população ativa era, no final de agosto, composta por 404.000 pessoas. A população empregada fixou-se em 392.500 pessoas, menos 2.900 em comparação com o mês anterior.

Na mesma nota, as autoridades indicaram que "em termos de ramos de atividade económica, verificou-se que os números de empregados das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos, bem como dos hotéis e similares decresceram, porém, o número de empregados dos restaurantes e similares aumentou".

Por essa razão, a maioria dos desempregados à procura de emprego da capital mundial dos casinos trabalhava anteriormente nas lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos, comércio a retalho e construção.

De acordo com dados oficiais hoje divulgados pela Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Macau perdeu mais de 13.500 trabalhadores não-residentes, em 2020, devido ao impacto económico da pandemia no território, que visou de forma mais aguda aqueles com permissão de residência enquanto possuem um visto de trabalho.

Ainda assim, como estes números não contam para a taxa de desemprego porque os titulares deste visto têm de abandonar o território (salvo exceções),

No final de agosto, o número de trabalhadores não-residentes era de 182.711, menos 13.827 em relação a 31 de dezembro de 2019.

