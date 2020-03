Tarifas de eletricidade inalteradas em Cabo Verde e com valores de setembro

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) de Cabo Verde hoje anunciou que as tarifas de eletricidade mantém-se inalteradas no país e com valores de setembro do ano passado.

