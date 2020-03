TAP avança com 'lay-off' para 90% dos trabalhadores

A TAP vai avançar com um processo de 'lay-off' para 90% dos trabalhadores e com a redução do período normal de trabalho em 20% para os restantes colaboradores, informou hoje a companhia aérea numa mensagem aos funcionários.

economia

Lusa

