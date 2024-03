Em nota de imprensa, a Transportadora Aérea Cabo Verde (TACV) avançou que os voos de e para esses aeródromos vão ser feitos "em complementaridade" à operação da Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), para "incrementar a mobilidade entre as ilhas".

"A companhia irá oferecer horários e tarifas flexíveis, por forma a permitir maior circulação do tráfego doméstico e turístico", lê-se na nota de imprensa.

A TACV, atualmente nas mãos do Estado, anunciou a 27 de fevereiro o regresso aos voos domésticos em Cabo Verde, quase sete anos depois de ter deixado de os realizar.

As ligações aéreas entre as ilhas de Cabo Verde eram operadas por uma única companhia, em regime de concessão, atualmente entregue à empresa angolana BestFly, que comprou a maioria do capital da TICV, antes detida pelos espanhóis da Binter.

A TACV está a operar com um avião alugado à Air Senegal, inicialmente a partir dos quatro aeroportos internacionais, da Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista.

O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos, disse que o regresso da companhia de bandeira do país deve-se ao facto da "fraca capacidade" de resposta da Bestfly, pelo que a alternativa é "estruturante e definitiva".

A nível internacional, a companhia aérea faz ligações com Lisboa (Portugal), Paris (França) e Bérgamo (Itália) e este ano pretende retomar para Brasil e os Estados Unidos.

RIPE // ANP

Lusa/Fim