De acordo com um comunicado da TAAG, São Paulo é uma rota estratégica para a companhia, sendo a porta de entrada para os demais destinos domésticos no Brasil e países da América Latina, ao abrigo da parceria (acordo de codeshare) celebrado entre a TAAG e a brasileira GOL, em abril deste ano.

"Mais do que uma ligação ponto-a-ponto, São Paulo e Luanda se posicionam como hubs de conexão entre a América Latina, África e a Europa, com um fluxo crescente de tráfego transatlântico, entre passageiros de múltiplas tipologias, nomeadamente turistas, famílias e tecido empresarial", salienta a TAAG no comunicado.

O serviço para São Paulo é realizado por uma aeronave Boeing 777- 300, com voos todos os dias da semana, com exceção de quarta-feira, a partir de 11 de dezembro.

