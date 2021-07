"Nós recebemos salários através destas contas e agora elas estão bloqueadas. No nosso caso, a maior parte dos trabalhadores da nossa instituição, têm contas no Standard Bank e recebem em moeda estrangeira. Agora ninguém está a conseguir tocar no dinheiro", disse uma cliente do banco, que pediu anonimato.

Em causa está a decisão, anunciada há uma semana, do Banco de Moçambique de suspender o Standard Bank de todas atividades que envolvam a conversão de moeda estrangeira no mercado cambial, na sequência de "constatações apuradas durante a inspeção 'on-site' em curso", segundo um comunicado do regulador que não avança mais detalhes sobre as causas.

Um outro cliente do banco afetado pela suspensão, que também pediu anonimato, lamentou à Lusa que o problema se agrava com a falta de informação do banco, avançando que só percebeu a gravidade da situação depois de se deslocar ao banco dois dias depois do anúncio do banco central.

"Fui ao banco e disseram-me que uma das soluções é abrir uma conta em outro banco para que os valores sejam transferidos. Mas o meu dinheiro está naquela conta e não tenho qualquer outro banco. Terei de tratar de abrir uma, mas enquanto isso como é que vou sobreviver?", questionou.

A Lusa contactou o Standard Bank, cuja direção esteve hoje reunida, e prometeu um pronunciamento para breve.

Dados do banco central moçambicano divulgados em abril apontavam o Standard Bank como o terceiro na lista dos três bancos de importância sistémica em Moçambique, numa lista liderada pelo Banco Comercial e de Investimentos (BCI), com o Banco Internacional de Moçambique (Millennium Bim) na segunda posição.

No rácio que mede a importância para o setor, rotulada com a sigla inglesa D-SIB, o BCI encabeça a lista com 278 pontos, seguindo-se o Millennium Bim com 257 e o Standard Bank com 159.

