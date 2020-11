A proposta do PSD de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "altera o ritmo de cobrança de imposto no biénio 2021--2022 e em 2021 penaliza a receita em 29,4% (--1.511,3 ME)", pode ler-se num relatório da UTAO a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o texto dos sociais democratas, cuja votação está agendada para hoje, "é suspenso o Pagamento por Conta (PPC) durante o período em que vigorarem as medidas restritivas ao funcionamento de atividades económicas, passando a aplicar-se consoante o resultado do exercício o pagamento real apurado de IRC".

