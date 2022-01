"Estamos a monitorizar a situação para, a qualquer momento, levar barcos para o local e garantir a travessia", anunciou o diretor de planeamento e infraestruturas da Manhiça, César Dindane.

As águas estão a galgar as passagem para pessoas e viaturas (drifts) devido a uma subida do caudal provocada por descargas de barragens na África do Sul.

A situação acontece depois de, na última semana, noutras zona do sul de Moçambique, cerca de 22 mil pessoas terem ficado isoladas devido à subida do rio Umbeluzi.

A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique prevê que o nível do Umbeluzi permaneça estável nos próximos dias, mas ainda sob estado de alerta.

Mantém-se igualmente o alerta para a bacia do rio Maputo em Madubula, com tendência para descida do nível.

A direção de Recursos Hídricos prevê subida das águas no norte do país nas bacias hidrográficas dos rios Rovuma, Messalo, Montepuez, Megaruma, Lúrio, Meluli e Ligonha.

O aumento de caudal dos rios que atravessam Moçambique acontece sazonalmente durante a época das chuvas, sobretudo entre dezembro e março.

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 47.493 já foram afetadas por chuvas, ventos fortes e outros desastres naturais em Moçambique na atual época, segundo o mais recente relatório do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

LFO // SB

Lusa/Fim