Na terça-feira, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República angolana determinou a apreensão da participação social minoritária de 49% da AAA Ativos no SBA, bem como edifícios do grupo AAA, pertencentes a Carlos São Vicente, no âmbito de um processo de investigação patrimonial.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o banco sublinhou que está "a colaborar com as autoridades competentes neste processo" e a trabalhar em articulação com o Banco Nacional de Angola, assinalando que o processo em curso não envolve o SBA, mas apenas o seu acionista minoritário AAA Activos, Lda.