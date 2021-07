Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação disse hoje que o Governo "tem a expectativa que a venda por parte do Montepio das ações da Pasogal, que tem em sua legítima posse, terá um desfecho positivo nos próximos dias".

"No entanto, caso essa venda não se concretize muito em breve, o Governo avançará de imediato com as ações necessárias para garantir a mudança acionista indispensável para a viabilização da empresa", acrescenta, sem adiantar mais detalhes.

Na mesma nota, a tutela adianta que "essa alteração da estrutura acionista permitirá também cumprir com o que é devido aos trabalhadores, nomeadamente, em matéria de progressões na carreira".

