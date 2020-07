"Com a iniciativa, o Fórum de Monitoria do Orçamento [FMO] vai avaliar a coerência da intervenção do Governo no âmbito da estratégia de resposta à covid-19, incluindo a monitoria dos processos de 'procurement' e o rastreio da despesa pública nas províncias e nos distritos", lê-se numa nota hoje distribuída.

Em causa estão montantes que vão ser disponibilizados ao país pelos parceiros internacionais face à pandemia de covid-19, incluindo um empréstimo de 309 milhões de dólares (quase 273 milhões de euros) do Fundo Monetário Internacional (FMI).