Sem avançar números da adesão à greve, os sindicatos Independente da Banca (SIB), dos Bancários do Centro (SBC), dos Trabalhadores da Atividade Financeira (SinTAF), Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Mais - Sindicato do Setor Financeiro, dos Bancários do Norte (SBN) e ainda o dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC), em solidariedade, consideraram, em comunicado conjunto, que a greve convocada pela defesa da manutenção dos postos de trabalho no BCP e no Santander "foi um enorme êxito".

"A adesão à greve demonstra objetivamente a justiça das reivindicações dos bancários e que os trabalhadores do Banco Santander e BCP se identificam com os motivos que conduziram à convocação da greve pelos sindicatos", apontaram, saudando também os trabalhadores que aderiram à iniciativa, bem como os que participaram nas concentrações realizadas em Lisboa e no Porto.

Na mesma nota, os sindicatos reiteram a exigência do "fim imediato" dos despedimentos coletivos que estão em curso naqueles bancos, que consideram "injustos, injustificados e sem fundamento".

"Exigimos ainda o fim do clima de instabilidade, insegurança e pressão, visando que os trabalhadores aceitem condições de revogação do contrato de trabalho que não desejam e que colocam em causa a própria sustentabilidade financeira dos trabalhadores e seus agregados familiares", acrescentaram.

Caso as administrações dos bancos não "retirem as devidas ilações" das ações de hoje, os sindicatos garantem tomar novas medidas.

Depois de, em setembro, o BCP e o Santander Totta terem confirmado que iam avançar com despedimentos coletivos (uma vez que não conseguiram que o número de trabalhadores pretendido saísse por acordo), todos os sindicatos de bancários convocaram uma greve -- a primeira nacional desde 1988 -- e várias concentrações pelo país.

Nos últimos meses, os sindicatos têm vindo a acusar os bancos de repressão laboral e de chantagem para com os trabalhadores, considerando que os forçam a aceitar sair por rescisões (sem acesso a subsídio de desemprego) ou por reformas antecipadas. Isto ao mesmo tempo que têm elevados lucros, acrescentam.

O BCP teve lucros de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre (menos 84% do que no mesmo período de 2020) e o Santander Totta 81,4 milhões de euros (menos 52,9%).

MPE (IM) // CSJ

Lusa/Fim