"Não há falta de mão de obra, ela não vem porque ganha três e quatro vezes mais fora do país. Se ela vier, não temos trabalho para todos", disse hoje o sindicalista na sede do SCP, no Porto, em conferência de imprensa.

Segundo Albano Ribeiro, nos últimos seis anos saíram do setor 300 mil trabalhadores, e atualmente são necessários 90 mil para executar as obras "públicas e privadas" em Portugal.

"Temos hoje na fileira da construção civil 45 mil trabalhadores. Já tivemos 90 mil trabalhadores", disse ainda o responsável.

Caracterizando a atual situação da fileira da construção civil, Albano Ribeiro exemplificou dizendo que "antigamente, um trabalhador que era de Amarante e vinha para o Porto à segunda-feira, ia [para casa] à sexta, ficava numa caserna", e hoje em dia "apanha um voo da Ryanair e vai trabalhar para a Alemanha" nos mesmos moldes, mas chegando a ganhar 3.500 euros.

Quanto à entrada de novos trabalhadores, o presidente do SCP afirmou que "o setor está muito envelhecido e não está a ser renovado", atribuindo responsabilidades ao Governo, "porque acabaram com os centros de emprego onde davam formação".

"É mais fácil hoje encontrar uma agulha num palheiro do que encontrar um aprendiz", ilustrou.

Albano Ribeiro disse ainda que "os trabalhadores que possam vir para Portugal são bem-vindos, mas em mão de obra qualificada", considerando que "a maioria dela não são operários qualificados".

"Nós temos de qualificar para construir bem, e em segurança", defendeu.

Outra das questões abordadas foi a da fiscalização, que levou o sindicato a pedir audiências ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

"No setor da construção nós temos falta de inspetores. Os inspetores do trabalho primam mais por ir às grandes obras", afirmou o sindicalista, denunciando que, por outro lado, "80% dos acidentes de trabalho que ocorrem os acidentes de trabalho são empresas onde não vai a ACT [Autoridade para as Condições do Trabalho]".

Para Albano Ribeiro, "tem que haver um reforço muito grande de inspetores do trabalho que intervenham nas obras aonde o trabalho precário e clandestino é alimentado".

"Penso que a senhora ministra será sensível a esta questão, porque, por exemplo, o Estado está a perder milhões de euros por mês", considerou.

"As redes mafiosas, os angariadores de mão de obra, o trabalho clandestino, isto tem tudo que acabar no setor", afirmou hoje aos jornalistas.

JE // MSF

Lusa/Fim