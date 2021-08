"A aprovação da nossa organização de formação de técnicos de manutenção de aeronaves por parte da AAC vem reforçar a nossa aposta naquele mercado. Acreditamos que Cabo Verde tem potencial para fazer crescer o seu mercado de aviação e ser uma referência regional nesta área", disse hoje à Lusa Alexandre Alves, diretor comercial da Sevenair.

Segundo informação do grupo português, esta aprovação do regulador cabo-verdiano permite à Sevenair Academy "tornar-se na primeira organização de formação aprovada para formação de técnicos de manutenção de aeronaves em Cabo Verde", autorizada a "conduzir formações e exames", de acordo com as várias especificações da formação.

"Pretendemos assim reforçar o número de alunos oriundos de Cabo Verde e caminhar para um futuro não muito longínquo, em que possamos ter a atividade da formação feita toda em Cabo Verde", disse ainda o responsável, acrescentando que a Sevenair Academy, a partir de agora, permite aos cabo-verdianos o reconhecimento da formação com vista à obtenção da licença EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) e da licença da AAC, "abrindo os horizontes de trabalho aqueles que pretendem trabalhar nesta área".

"Contamos ter pelo menos 12 alunos [de Cabo Verde] por ano nesta área, tanto aqueles que se pretendem iniciar no setor como aqueles que fizeram formações da área noutros países e que por diversos motivos, entre os quais a falta de aprovação das certificações, não têm conseguido obter uma licença de técnico de manutenção", explicou Alexandre Alves.

A Sevenair Academy já era desde 2019 a primeira organização de formação aprovada pela autoridade reguladora cabo-verdiana para formação de pilotos, e esta aprovação permite que "qualquer aluno do curso de técnico de manutenção de aeronaves" da organização "tenha apenas de efectuar um exame prático para obtenção do reconhecimento por parte da AAC".

Desde 2019 que a Sevenair Academy, divisão de formação do grupo Sevenair, um dos principais grupos de aviação geral da lusofonia, tem vindo a manifestar o seu interesse no desenvolvimento do setor da aviação em Cabo Verde, tendo assinado um protocolo de cooperação com a Universidade de Cabo Verde.

Segundo informação do grupo português, a Sevenair Academy conta hoje com mais de 20 alunos ativos oriundos de Cabo Verde, nos cursos de piloto e de técnico de manutenção de aeronaves.

"E pretende ampliar esse número, de forma a que cada vez mais cabo-verdianos sejam capacitados para eles próprios desenvolverem o sector da aviação no seu país", apontou o grupo Sevenair.

PVJ // PJA

Lusa/Fim