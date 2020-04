Durante o 'Smart Portugal Webinar', organizado pela Nova Cidade -- Urban Analytics Lab, o laboratório de inteligência urbana da Nova Information Management School, o responsável elogiou a forma como o TP está a gerir a linha de 60 milhões de euros que tem apoiar o turismo devido à pandemia de covid-19.

Calheiros recordou as linhas específicas de 1,7 mil milhões de euros para o turismo, alertando para o facto de que são precisos "17 documentos" para uma pequena empresa pedir este apoio.

Já a linha do TP é "muito acessível e os nossos associados pedem que passem todas as linhas" para este organismo, referiu, adiantando que os pedidos, neste caso, são rapidamente analisados e aprovados e que muitas empresas até já acederam ao dinheiro.

Para Francisco Calheiros, a grande oportunidade para o setor é, neste momento, o mercado interno, sendo que o presidente da CTP está otimista, sobretudo para 2022, que será um ano "extraordinário", acredita.

Mas para isso, sublinhou o responsável, é preciso "manter a oferta" e abrir quando possível hotéis, agências, 'rent-a-car' e outros negócios do setor, bem como retomar o processo do aeroporto do Montijo.

No mesmo 'webinar', Luís Araújo, presidente do TP, falou também no mercado interno, uma aposta que será transversal à maioria dos países afetados, referiu.

O responsável acredita que a estratégia nacional deve passar depois por atrair espanhóis, ingleses, franceses e alemães, reconhecendo que para países mais distantes pode demorar mais tempo.

"É preciso mantermo-nos na cabeça dos nossos consumidores, Portugal está a marcar pontos", adiantou Luís Araújo, sublinhando que o facto de o país estar "a conseguir controlar a pandemia ajuda muito" a recuperar a confiança dos consumidores.

Para Luís Araújo, o recurso à tecnologia é fundamental para enfrentar a fase de retoma, sendo possível "eliminar uma série de questões e procedimentos que são entraves à nossa atividade e fazer com que as pessoas se concentrem no que são boas, que é atender os turistas", indicou.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 179 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

ALYN // EA

Lusa/Fim