Num comunicado hoje divulgado, o instituto alemão ifo afirma que o índice de clima empresarial caiu para 84,3 pontos em setembro, contra 88,6 pontos em agosto.

O declínio do sentimento económico está a afetar os quatro setores da economia, com as empresas a avaliarem os seus negócios atuais como claramente piores.

O pessimismo em relação aos próximos meses cresceu, tendo no comércio a retalho as expectativas caído para um valor mínimo.

A economia alemã está a entrar em recessão, considera o ifo.

Na indústria transformadora, o índice caiu em todos os setores, estando as empresas menos satisfeitas com os seus negócios atuais e definitivamente preocupadas com os próximos seis meses.

A última vez que as expectativas foram tão pessimistas foi em abril de 2020.

As encomendas caíram ainda mais que nos meses precedentes.

No setor dos serviços, o índice de clima empresarial recuou, com as avaliações da situação atual significativamente piores.

As empresas também esperam uma deterioração ainda mais acentuada nos próximos meses e a indústria hoteleira está a preparar-se para tempos particularmente difíceis.

No comércio, o clima empresarial voltou a piorar e pela primeira vez desde fevereiro de 2021, a situação empresarial está de novo em território negativo. As expectativas também pioraram.

O índice na construção enfraqueceu visivelmente, com as empresas menos satisfeitas com a sua situação atual e as expectativas mais pessimistas do que no mês anterior.

MC // JNM

Lusa/Fim