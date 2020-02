Seguro de sementes ilustra potencial da inclusão financeira em Moçambique A criação de um pequeno seguro de sementes disponível por telemóvel, que proteja um agricultor isolado do risco de as perder em inundações ou ciclones, é uma das ideias em que um programa de inclusão financeira está a trabalhar em Moçambique. economia Lusa economia/seguro-de-sementes-ilustra-potencial-da_5e5236abf0a7d51282a63454





O Financial Sector Deepening (FSD) Moçambique é um programa financiado pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID, sigla inglesa) e pela Agência Sueca de Cooperação para promover a inclusão financeira, ou seja, fazer com que a população tenha conta bancária e assim acesso a outros serviços - como os seguros - que lhe permita melhorar a qualidade de vida.

Num país onde se estima que só 9% a 10% dos 28 milhões de habitantes tenha conta no banco, apostar na bancarização, nem que seja por via digital, é o ponto de partida, explica à Lusa Esselina Macome, diretora executiva do FSD, para quem a inclusão financeira tem um impacto muito mais abrangente.