Na última intervenção pelo PS no debate do estado da nação, Pedro Nuno Santos insistiu na ideia de que "é praticamente impossível o PS viabilizar um orçamento que seja uma tradução exclusiva de um programa de Governo" que não tem o apoio dos socialistas.

"Faremos as nossas propostas, negociaremos com o Governo essas propostas e depois avaliaremos o resultado dessa negociação. Não é segredo para ninguém que as propostas do governo para o IRS e o IRC, tal como as conhecemos, são muito problemáticas para o PS", comprometeu-se o líder do PS.

Pedro Nuno Santos disse que se, no fim, se PS fizer "uma avaliação positiva" viabilizará o Orçamento do Estado, se não, chumbá-lo-á.

O secretário-geral do PS defendeu que o Governo de Luís Montenegro "se quiser de forma genuína evitar eleições antecipadas" tem de reconhecer "a sua condição minoritária" e "negociar seriamente" e deixar clara a sua "disponibilidade para ceder".

