Ryanair cancela 88 voos hoje e terça-feira na Bélgica devido a greve de pilotos

A Ryanair cancelou 88 voos de ou para o aeroporto de Charleroi, no sul de Bruxelas, Bélgica, hoje e terça-feira, devido a uma greve de pilotos, segundo informação divulgada no 'site' do aeroporto.