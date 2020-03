Rússia fecha froteiras a partir das 00:00 de domingo

A Rússia fechará, a partir das 00:00 de domingo, as fronteiras terrestres com a Noruega e a Polónia, para evitar a propagação no novo coronavírus, informou hoje o primeiro-ministro russo num comunicado.

Lusa

