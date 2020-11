Retiradas cerca de 62 toneladas de gasóleo de navio estrangeiro encalhado em Cabo Verde

As autoridades cabo-verdianas retiraram cerca de 62 toneladas de gasóleo do navio Deimos, do Panamá, encalhado na ilha do Fogo, numa operação considerada de sucesso, anunciou hoje o Instituto Marítimo e Portuário (IMP).