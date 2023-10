Num comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp refere que o ebitda (resultado antes de impostos) foi de 2.838 milhões de euros, menos 2% do que no período homólogo.

"O segmento de retalho manteve o seu forte desempenho, com a contribuição do segmento de Conveniência a aumentar 12% em termos homólogos para 61 milhões de euros, representando já 24% do ebitda comercial", adianta.

Este resultado reflete "um melhor desempenho operacional que compensa a conjuntura de preços mais fracos das matérias-primas registada no período" e a ausência da operação em Angola, após a sua venda este ano.

Por categoria, o ebitda do 'Upstream' foi de 1.664 milhões de euros, uma descida de 27% em relação ao ano anterior, depois de excluída a contribuição de Angola e refletindo também "o ambiente de preços mais baixos do petróleo e do gás".

Em "Industrial and Midstream", o ebitda atingiu 833 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, face a 333 milhões de euros um ano antes.

A Galp refere que "as vendas totais de produtos petrolíferos diminuíram 4% face ao período homólogo, para 5,3 milhões de toneladas, com o ambiente mais pressionado em alguns segmentos 'B2B' em Espanha a mais do que compensar a melhoria da procura verificada em Portugal, nomeadamente no setor da aviação".

"As vendas de gás natural e eletricidade foram de 10,4 TWh e 2,7 TWh, respetivamente, o que representa um decréscimo de 30% e 15%, devido à menor procura na Península Ibérica e à diminuição das vendas no segmento B2B, em comparação com o ano anterior", precisa a petrolífera.

A petrolífera indica também que durante o período, a empresa continuou a transformação do seu negócio para alavancar a conveniência e expandir a liderança regional no carregamento de veículos elétricos".

No final do período, a Galp tinha um total de 3.374 pontos de carregamento a operar em Portugal e Espanha, mais 43% do que no final de 2022.

O grupo elevou as suas perspetivas para 2023 e espera fechar o ano com uma produção média de petróleo de 120.000 barris por dia (contra os 115.000 barris por dia previstos) e realizar um investimento total de 1.100 milhões de euros.

A dívida líquida desceu de 1.363 milhões de euros no final de junho para 1.211 milhões de euros no final de setembro.

MC // MSF

Lusa/Fim