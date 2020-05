"Não consigo indicar se foi uma ação da responsabilidade do governo moçambicano. Mas sei que, do ponto de vista da segurança, Cabo Delgado, face à importância que o projeto do gás tem para Moçambique, seguramente já deveria ter tido uma ação mais musculada, que se espera seja esta que agora está a ser tomada", afirmou Tiago Couto, numa entrevista à Lusa.

O norte de Moçambique tem sido alvo de ataques de combatentes que dizem seguir o Estado Islâmico, com ações militares em várias localidades e provocando a fuga de muitos moradores.