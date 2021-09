Numa análise regional à adesão ao teletrabalho -- adotado no âmbito do combate à pandemia da covid-19 -- o gabinete estatístico da União Europeia (UE) revela que a região da capital finlandesa (Helsínquia-Uusimaa) registou a maior quota de teletrabalho em 2020 (37%).

No segundo e terceiro lugares da tabela estão duas regiões da Bélgica: Brabante Valónia (27%) e Bruxelas Capital (26%).

Em duas regiões de Dublin (Eastern e Midland) uma em cada quatro pessoas trabalharam de casa, a capital irlandesa em quarto lugar.

As regiões austríaca de Viena e a dinamarquesa de Hovedstaden ocupam o quinto lugar da tabela das capitais europeias (24% de pessoas em teletrabalho), seguidas da parisiense de Île-de-France, Utrchet na Holanda, Luxemburgo e a Área Metropolitana de Lisboa (23% cada).

O Eurostat adianta ainda que o número de pessoas a trabalhar a partir de casa subiu com a introdução das medidas de distanciamento social em resposta à pandemia da covid-19.

Em 2020, 12% das pessoas empregadas com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos na UE trabalhavam habitualmente a partir de casa, enquanto esta percentagem se manteve constante em cerca de 5% ou 6% durante a última década.

