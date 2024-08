Os dados do Banco Millennium Atlântico, divulgados numa nota de análise consultada hoje pela Lusa, mostram que este é o maior valor verificado desde dezembro de 2023, altura em que registou 14,7 mil milhões de dólares (13,6 mil milhões de euros).

No mês de junho, o 'stock' das reservas internacionais tinha também subido tendo-se fixado em 14,4 mil milhões de dólares (13,3 mil milhões de euros), correspondendo a uma cobertura de 7,2 meses de importação de bens e serviços.

De acordo com a análise, este crescimento pelo segundo mês consecutivo deve-se à recuperação em 3,67% da disponibilidade dos direitos especiais de saque" para 620,9 mil milhões de dólares (573,8 mil milhões de euros), e das "reservas do FMI [Fundo Monetário Internacional]" para 150,8 mil milhões de dólares (139, 3 mil milhões de euros), enquanto os ddepósitos registaram um aumento significativo de 9,65%, para 5,4 mil milhões de dólares (4,9 mil milhões de euros).

"Contrariamente, a disponibilidade de moeda estrangeira manteve o ritmo de redução, pelo terceiro mês consecutivo e fixou-se em 63,08 milhões de dólares no mês em análise", lê-se no documento.

Em declarações à Lusa, a economista angolana, Joyce Domingos, referiu que esta tendência de crescimento deve manter-se, por haver cada vez menos necessidade de intervenção do Banco Nacional de Angola (BNA) no mercado cambial.

Segundo esta especialista, estes ativos, que constituem as reservas internacionais, estão a ser bem rentabilizados e permitem ao banco central contribuir para a estabilidade do mercado cambial.

Joyce Domingos frisou que a intervenção do banco central tem sido reduzida no mercado cambial, deixando este espaço aos normais intervenientes, nomeadamente empresas petrolíferas e diamantíferas, com vista ao ajustamento do mercado.

"A princípio é que se mantenham essas reservas nas aplicações em que estão, que continuem a rentabilizar, e as saídas sejam cada vez mais reduzidas, porque quem tem feito mais intervenções é o Tesouro Nacional", adiantou.

No que se refere à moeda estrangeira, Joyce Domingos frisou que a sua contínua redução deve-se à disponibilidade reduzida de aquisição a nível interno pelo BNA.

NME // ANP

Lusa/Fim